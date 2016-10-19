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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 19:35 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货反弹，追随豆油涨势

路透吉隆坡10月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三晚间上涨，追随豆油的涨势，出口减少引发的市场修正在稍早拖累棕榈油期货下跌。

棕榈油期货周一创下两个月以来的最大单日涨幅，周二升至两年半最高，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油的涨势，但在上日傍晚大幅下跌。

马来西亚衍生品交易所1月棕榈油期货 涨0.7%，收报每吨2,732马币。

棕榈油期货合约成交量为48,088口，高于2015年日均成交量44,600口，每口25吨。

吉隆坡的一位交易员说，CBOT和大商所豆油均上涨，带领棕榈油交易势头上升。

芝加哥期货交易所(CBOT)豆油12月合约 涨0.5%，大连商交所1月豆油合约 上涨1.2%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英；审校 刘秀红)

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