马来西亚期市：棕榈油期货反弹，追随豆油涨势

路透吉隆坡10月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三晚间上涨，追随豆油的涨势，出口减少引发的市场修正在稍早拖累棕榈油期货下跌。

棕榈油期货周一创下两个月以来的最大单日涨幅，周二升至两年半最高，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油的涨势，但在上日傍晚大幅下跌。