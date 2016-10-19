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市场报道 | 2016年 10月 19日 星期三 21:43 BJT

美国热股：英特尔当前财季营收预估令投资者失望，盘初急跌近5%

路透10月19日 - 全球最大芯片(晶片)厂商英特尔 对当前财季营收的预估令投资者失望。

英特尔在周二美股盘后交易中急挫4.8%，此前该公司公布季度业绩。

该股周三盘初急跌4.7%，报35.97美元。(完)

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