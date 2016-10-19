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市场报道 | 2016年 10月 19日 星期三 21:44 BJT

美国热股：ASML第三季净利增23%，盘初上扬逾1%

路透10月19日 - 荷兰芯片设备制造商ASML HOLDING NV 周三公布第三季度获利增长23%，不及分析师预估。ASML是英特尔和三星电子的供应商。

ASML周二收报102.33美元，周三盘初上扬1.1%，报103.41美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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