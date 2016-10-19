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市场报道 | 2016年 10月 19日 星期三 21:46 BJT

美国热股：摩根士丹利第三季获利跳增61.7%，盘初小涨

路透10月19日 - 摩根士丹利 周三公布季度获利跳增61.7%，因英国意外公投退欧、以及市场对全球各国货币政策感到不安，推动债券交易业务飙升。

摩根士丹利周二收报32.32美元，周三盘初小涨0.9%。报32.61美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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