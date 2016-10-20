更正-国际油市：亚洲燃料油现货升水上涨，因多数供应商暂时按兵不动(10月19日)

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
(更正：因译文有误，倒数第二段改为“每吨扩阔0.60美元，达到0.64美元”，非“每吨扩阔0.60-0.64美元”)
路透新加坡10月19日 - 亚洲指标180-cst和交投活跃的380-cst燃料油较新加坡报价的现货价差扩大升水，因普氏窗口多数供应商周三离场。
业内消息人士称，维多公司是周三普氏窗口中唯一一家供应商，标售两艘2万吨级的380-cst燃料油船货。今日无180-cst燃料油标售。
周二有4万吨180-cst燃料油通过普氏窗口成交，创逾两个月该品级单日最高成交规模。
相比较而言，周二有六笔380-cst燃料油的常规标售，两笔180-cst燃料油的标售。
“供应商可能暂时按兵不动，因为他们预期随着原油价格的上涨，燃料油直接价格也有望扬升，”新加坡一位交易商表示，并称当前供需基本面相对均衡。
交易商称，卖方的缺失从一定程度上推动着急的买家提高出价，这反过来又帮助推高了现货升水。
380-cst燃料油现货价差FO380-SIN-DIF连续第三个交易日上升，较新加坡报价的升水每吨扩阔0.60美元，达到0.64美元，为9月21日以来最阔。
指标180-cst燃料油现货价差FO380-SIN-DIF较新加坡报价的升水较前一交易日亦每吨扩阔1.98美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 王洋)
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