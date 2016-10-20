更正-国际油市：亚洲燃料油现货升水上涨，因多数供应商暂时按兵不动(10月19日)

(更正：因译文有误，倒数第二段改为“每吨扩阔0.60美元，达到0.64美元”，非“每吨扩阔0.60-0.64美元”)

路透新加坡10月19日 - 亚洲指标180-cst和交投活跃的380-cst燃料油较新加坡报价的现货价差扩大升水，因普氏窗口多数供应商周三离场。

业内消息人士称，维多公司是周三普氏窗口中唯一一家供应商，标售两艘2万吨级的380-cst燃料油船货。今日无180-cst燃料油标售。

周二有4万吨180-cst燃料油通过普氏窗口成交，创逾两个月该品级单日最高成交规模。

相比较而言，周二有六笔380-cst燃料油的常规标售，两笔180-cst燃料油的标售。

“供应商可能暂时按兵不动，因为他们预期随着原油价格的上涨，燃料油直接价格也有望扬升，”新加坡一位交易商表示，并称当前供需基本面相对均衡。

交易商称，卖方的缺失从一定程度上推动着急的买家提高出价，这反过来又帮助推高了现货升水。

380-cst燃料油现货价差FO380-SIN-DIF连续第三个交易日上升，较新加坡报价的升水每吨扩阔0.60美元，达到0.64美元，为9月21日以来最阔。

指标180-cst燃料油现货价差FO380-SIN-DIF较新加坡报价的升水较前一交易日亦每吨扩阔1.98美元。(完)

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