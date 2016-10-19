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市场报道 | 2016年 10月 19日 星期三 21:48 BJT

美国热股：艾司摩尔季度营收好于预期，盘初上涨近1%

路透10月19日 - 荷兰芯片(晶片)厂商--艾司摩尔(ASML) 公布季度营收好于预期，订单也超出预期。

艾司摩尔周三盘初上涨0.9%，报103.25美元。(完)

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