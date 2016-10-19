美国各类经济指标总览--2016/10/19

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
美国商务部周三公布，美国9月房屋开工下降9.0%，9月房屋开工年率为104.7万户(预估为117.5万户)；9月建筑 许可年率为122.5万户(预估为116.5万户)，9月建筑许可增长6.3%。 当前值 前次值 失业率(%) 5.0 (8月) 4.9 (8月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (9月) 增加16.7 (8月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (9月) +0.1 (8月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (9月) +0.2 (8月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (9月) +0.3 (8月) 实质所得(%) +0.2 (9月) -0.4 (8月) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% +0.3 (9月) 持平 (8月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI +0.2 (9月) +0.1 (8月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +1.4 (第二季终值) +0.8 (第一季终值) GDP平减指数(%) +2.3 (第二季终值) +0.5 (第一季终值) 零售销售(%) 0.6 (9月) -0.2 (8月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差407.3 (8月) 逆差395.5 (7月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第二季) +0.6 (第一季) 工业生产(%) ＋0.1 (9月) -0.5 (8月修正值) 产能利用率(%) 75.5 (8月) 75.9 (7月) 初请失业金人数(万人) 24.6 (10月8日当周) 24.6 (10月1日当周修正值 ) 联邦预算(亿美元) 盈余330亿 (9月) 赤字1,070 (8月) 领先指标(%) -0.2 (8月) +0.4 (7月) 个人所得(%) +0.2% (8月) +0.4% (7月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1% (8月) 持平 (7月) 消费者信贷(亿美元) 增加258.7 (8月) 增加177.8 (7月修正值) 企业库存(%) +0.2 (8月) 持平 (7月) 建筑支出(%) -0.7 (8月) -0.3 (7月修正值) 消费者信心 104.1 (9月) 101.8 (8月修正值) 房屋开工(万户) 104.7 (9月) 115.0 (8月修正值) 建筑许可(万户) 122.5 (9月) 115.2 (8月) 成屋销售(万户) 533 (8月) 538 (7月修正值) 新屋销售(万户) 60.9 (8月) 65.9 (7月修正值) 工厂订单(%) +0.2 (8月) +1.4 (7月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +0.1 (8月修正值) +3.6 (7月修正值) 供应管理协会非制造业指数 57.1 (9月) 51.4 (8月) 供应管理协会制造业指数 51.5 (9月) 49.4 (8月) 趸售(批发)库存(%) -0.2 (8月) -0.1 (7月修正值) 进口物价(%) +0.1 (9月) -0.2 (8月) 出口物价(%) +0.3 (9月) -0.8 (8月) 单位劳工成本(%) +4.3 (第二季修正值) -0.3 (第一季修正值) 非农业生产率(%) -0.6 (第二季修正值) -0.6 (第一季修正值) 经常帐(亿美元) 赤字1,199 (第二季) 赤字1,318.4 (第四季修正值)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍