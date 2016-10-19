全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船舶运费下滑

路透10月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三连续第二日下跌，因海岬型船舶运费下滑。

整体乾散货运价指数 跌18点，或2.02%，报872点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌124点，或6.36%，报1,826点。海岬型船舶日均获利降959美元，报11,244美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨25点，或2.91%，至885点。日均获利上升199美元，报7,088美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 升4点，报682点；灵便型船运价指数 上升4点，至421点。(完)