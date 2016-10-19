金属期市：期铜下滑，因中国数据乏善可陈

* 9月中国规模以上工业增加值同比增长6.1%，预估为增长6.4%

* LME铜库存再增加2,625吨

路透伦敦10月19日 - 伦铜周三下滑，因9月中国工业生产数据不及预期，尽管大型矿商必和必拓检讨2017年铜产量指引的消息支撑铜价。

周三公布的数据显示，三季度中国GDP同比增长6.7%，持平于二季度，因政府支出增加和房市畅旺，抵消了出口持续疲弱的影响。不过，9月中国工业生产升幅小于预期。

“看来中国GDP数据不错，但工业生产数据较预期略为疲弱，增长6.1%，预估为增长6.4%，”花旗分析师David Wilson说。“另外，有消息称中国发布对金属消费的预估，预估显示未来需求增长放缓。”

“必和必拓检讨产量的消息支撑铜市，”他补充说，“中国消息有些疲弱，但还有其他(因素)。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.2%，报每吨4,671美元，过去两日均持稳，并守在周五所及一个月低点4,623.25没有上方。

必和必拓 周三表示，在检讨其2017年铜产出指引，本月Olympic Dam铜矿发生断电。

中国工信部周三称，考虑到中国原料对外依存度不断上升，在有色金属需求增速下降和能源环保压力不断增大的情况下，要从严控制铜、电解铝、铅、锌、镁等新建冶炼项目，适度控制黄金产能扩张。

LME铜库存周二增加2,625吨，在上周触及五周低位后继续反弹。

期镍 收跌1%，报每吨10,310美元。期铝 下跌0.6%，报1,631.50美元。期锌 上升1%，报2,308美元。