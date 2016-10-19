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市场报道 | 2016年 10月 20日 星期四 03:11 BJT

南非汇市：兰特兑美元上涨，因数据巩固了年内不可能降息的预期

路透约翰内斯堡10月19日 - 南非兰特周三守住涨势，因数据显示，消费者物价上升，而零售销售增幅下降，巩固了对今年南非不太可能减息的预期。

1745GMT，兰特兑美元报13.8725兰特，离周二纽约汇市收盘价13.8975兰特不远。当天兰特升至一周高位，因投资者以更加平和的心态看待财长戈尔丹遭指控一事。

统计部数据显示，9月南非消费者物价同比上升6.1%，8月增幅为5.9%，暗示下月南非央行决策者将维持利率在7%不变，保持了兰特高回报对外国投资者的吸引力。(完)

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