版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 20日 星期四 04:19 BJT

美股盘后：美国运通急升3.9%，此前公布业绩

路透10月19日 - 美国运通 周三在美股盘后交易中急升3.9%，此前公司公布季度业绩。

美国运通报告，第三季每股收益1.20美元，扣除利息支出后营收为78亿美元，上年同期为81.9亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计，美国运通第三季每股收益0.97美元，营收77.2亿美元。(完) 　　

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐