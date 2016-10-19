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市场报道 | 2016年 10月 20日 星期四 04:29 BJT

美股盘后：EBAY公布季度业绩和财测后股价急跌7%

路透10月19日 - EBAY 周二在盘后交易中急跌7%，此前该公司公布第三季业绩和财测。

EBAY公布会计年度第三季营收为22亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估为21.9亿美元。持续经营业务非GAAP和GAAP每股盈利分别为0.45美元和0.36美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估为0.44美元。

EBAY预计，第四季净营收在23.6-24.1亿美元之间，持续业务非GAAP稀释后每股盈利在0.52-0.54美元之间，GAAP持续业务稀释后每股盈利在1.05-1.15美元之间。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第四季每股收益为0.54美元，营收为24亿美元。

EBAY预计，2016会计年度净营收在89.5-90亿美元之间。(完)

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