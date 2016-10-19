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市场报道 | 2016年 10月 20日 星期四 05:04 BJT

加拿大股市：收位触及16个月高位，因资源类股上扬

路透多伦多10月19日 - 加拿大主要股指周三收位触及2015年6月来最高水准，由能源股和矿业股领涨，因油价急升和黄金上涨。金融股也上扬。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨88.24点，或0.6%，报14,840.49点，此为2015年6月25日来最高收位。

加拿大央行周三维持利率不变，但下调经济增长预估，称原因是楼市活动短期内可能放缓，且出口前景转弱。 加拿大央行在会上热烈讨论了是否要进一步放宽货币政策，推动经济增长。

能源股上涨1.7%，因美国原油价格攀升至15个月高位。

金融股上升0.2%。材料股上涨1.8%。

10大类股中有七类上涨，工业股跌0.5%。(完)

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