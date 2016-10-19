《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月19日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 103.93 +0.59 +0.57 1954228 京东 26.30 +0.04 +0.15 6041417 新浪 77.20 -0.34 -0.44 617221 搜狐 42.76 +0.55 +1.30 167168 网易 263.89 -1.68 -0.63 620815 百度 176.20 +0.55 +0.31 915561 台湾 台湾积体电路 30.98 +0.12 +0.39 1252389 联电 1.86 -0.03 -1.59 161269 日月光 6.01 -0.05 -0.83 242202 硅品精密 7.47 -0.05 -0.66 205626 和信超媒体 2.47 -0.01 -0.40 4849 友达 3.73 +0.02 +0.54 152810 中华电信 35.16 -0.19 -0.54 98432 台湾国际航电 48.59 -0.05 -0.10 565510 香港 中国移动 60.07 -0.31 -0.51 84859 中国联通 12.25 +0.29 +2.42 106058 中国电信 53.34 +0.83 +1.58 15526 中芯国际 6.34 +0.19 +3.09 48067 电讯盈科 6.14 +0.09 +1.49 3968 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张涛；审校 龚芳)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583