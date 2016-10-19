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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 06:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月19日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         103.93    +0.59    +0.57   1954228
    京东                26.30    +0.04    +0.15   6041417
    新浪              77.20    -0.34    -0.44    617221
    搜狐              42.76    +0.55    +1.30    167168
    网易             263.89    -1.68    -0.63    620815
    百度             176.20    +0.55    +0.31    915561
    
    台湾
    台湾积体电路       30.98    +0.12    +0.39   1252389
    联电                1.86    -0.03    -1.59    161269
    日月光              6.01    -0.05    -0.83    242202
    硅品精密           7.47    -0.05    -0.66    205626
    和信超媒体         2.47    -0.01    -0.40      4849
    友达                3.73    +0.02    +0.54    152810
    中华电信           35.16    -0.19    -0.54     98432
    台湾国际航电      48.59    -0.05    -0.10    565510
    
    香港
    中国移动           60.07    -0.31    -0.51     84859
    中国联通           12.25    +0.29    +2.42    106058
    中国电信           53.34    +0.83    +1.58     15526
    中芯国际            6.34    +0.19    +3.09     48067
    电讯盈科         6.14    +0.09    +1.49      3968
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张涛；审校 龚芳)

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