美国与加拿大经济指标预测--10月20日-10月27日****

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月17日当周 10月20日(四) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月15日当周 25.0 24.6 四周均值(万人) -- 24.925 续请失业金人数(万人) 10月8日当周 205.0 204.6 1230 美国费城联储制造业指数 10月 正5.3 正12.8 1400 美国成屋销售年率(万户) 9月 535 533 成屋销售(较前月) +0.4% -0.9% 1400 美国领先指标(较前月) 9月 +0.2% -0.2% 10月21日(五) 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.2% -0.2% (较上年同期) +1.5% +1.1% 央行核心CPI(较前月) +0.2% 持平 (较上年同期) +1.8% +1.8% 1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 +0.3% -0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% -0.1% 10月24日当周 10月24日(一) 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 8月 -- +0.3% 1230 美国全国活动指数 9月 -- 负0.55 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 51.5 10月25日(二) 1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)8月 -- 持平 未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.6% 房价指数(较上年同期) +5.0% +5.0% 1400 美国消费者信心指数 10月 102.0 104.1 1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 10月 -- 负8 10月26日(三) 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 9月初值 -- 逆差584.0 趸售(批发)库存 9月初值 -- -0.1% 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 52.3 服务业PMI -- 52.3 1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 61 60.9 新屋销售(较前月) -- -7.6% 10月27日(四) 1130 美国建筑许可年率(万户) 9月修正值 -- 122.5 建筑许可(较前月) -- +6.3% 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 9月 +1.0% +0.1% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.2% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -0.8% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +0.9% 1400 美国成屋待完成销售(较前月) 9月 -- -2.4% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 白云; 审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍