欧洲经济指标预测--10月20日-10月27日****

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月17日当周 10月20日(四) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 -- 顺差30.25 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.2% -0.1% (较上年同期) -1.2% -1.6% 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 8月 -- 盈余315 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余210 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入721 0830 英国零售销售(较前月) 9月 +0.4% -0.2% (较上年同期) +4.8% +6.2% 扣除能源的零售销售(较前月) +0.4% -0.3% (较上年同期) +4.5% +5.9% 1145 欧洲央行再融资利率 10月 0.00% 0.00% 存款利率 负0.40% 负0.40% 10月21日(五) 0830 英国扣除国有银行的公共部门净借款(亿英镑) 9月 85 105.46 公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 82 100.51 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 7.27 1400 欧元区消费者信心指数 10月初值 负8 负8.2 10月24日当周 10月24日(一) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 49.7 服务业PMI -- 53.3 综合PMI -- 52.7 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 54.3 服务业PMI -- 50.9 综合PMI -- 52.8 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 52.6 服务业PMI -- 52.2 综合PMI -- 52.6 0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 9月初值 -- 顺差21.3 10月25(二) 0645 法国企业景气指数 10月 -- 103 0800 德国Ifo企业景气判断指数 10月 -- 109.5 现况指数 -- 114.7 预期指数 -- 104.5 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 8月 -- -10.8% (未经季节调整，较上年同期) -- -11.8% 0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 8月 -- +2.1% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.7% 10月25-28日 0600 德国进口物价(较前月) 9月 -- -0.2% (较上年同期) -- -2.6% 10月26日(三) 0600 德国GfK消费者信心指数 11月 -- 10.0 0645 法国消费者信心指数 10月 -- 97 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 8月 -- -0.3% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -0.2% 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 9月 -- 36.997 10月26-31日 0600 德国实质零售销售(较前月) 9月 -- -0.4% (较上年同期) -- +3.7% 10月27日(四) 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 9月 -- 正1.53 0800 欧元区M3货供额(年增率) 9月 -- +5.1% 针对家庭放款 -- +1.8% 0800 意大利企业信心指数 10月 -- 101.9 0830 英国GDP(较前季) 第三季初值 -- +0.7% (较上年同期) -- +2.1% 0900 意大利薪资指数(较前月) 9月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.6% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 10月 -- 负8 2301 英国GfK消费者信心指数 10月 -- 负1 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍