金砖国家：10月19日股汇市收盘纵览

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月19日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.53%，报913.35点。
中国股市：沪综指收盘近持平，后续冲劲不足股指年线附近受阻
中国汇市：人民币盘整收平，大行值守整数关口短期续跌空间有限
香港股市：收盘下跌，中国第三季GDP数据未能提振人气
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.43%，报63,505.606点。
巴西汇市：雷亚尔走坚，此后巴西央行实施四年来的首次降息，旨在支持处于困境中的经济。雷亚尔兑美元 收报3.1676/90，上日收报3.1825/30。
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南非股市：收高，金价走高带动黄金类股上扬。指标Top-40指数 收盘上涨0.89%，报44,939.76点；大盘综合指数 收盘上涨0.74%，报51,504.87点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，因数据巩固了年内不可能降息的预期
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印度股市：收低，金融类股遭遇投资者获利卖压而领跌股市，ITC 等权重股走势低迷也令股指承压；BSE指数 收盘下跌0.24%，报27,984.37点；NSE指数 收盘下跌0.22%，报8,659.1点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.67/66.68，上日收报66.72/66.73。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.84%，报995.23点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.02%，报519.29点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.84%，报62.285；卢布兑欧元 升值0.86%，报68.37。(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。