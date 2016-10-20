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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 08:16 BJT

金砖国家：10月19日股汇市收盘纵览

路透10月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月19日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.53%，报913.35点。

中国股市：沪综指收盘近持平，后续冲劲不足股指年线附近受阻

中国汇市：人民币盘整收平，大行值守整数关口短期续跌空间有限

香港股市：收盘下跌，中国第三季GDP数据未能提振人气

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.43%，报63,505.606点。

巴西汇市：雷亚尔走坚，此后巴西央行实施四年来的首次降息，旨在支持处于困境中的经济。雷亚尔兑美元 收报3.1676/90，上日收报3.1825/30。

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南非股市：收高，金价走高带动黄金类股上扬。指标Top-40指数 收盘上涨0.89%，报44,939.76点；大盘综合指数 收盘上涨0.74%，报51,504.87点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，因数据巩固了年内不可能降息的预期

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印度股市：收低，金融类股遭遇投资者获利卖压而领跌股市，ITC 等权重股走势低迷也令股指承压；BSE指数 收盘下跌0.24%，报27,984.37点；NSE指数 收盘下跌0.22%，报8,659.1点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.67/66.68，上日收报66.72/66.73。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.84%，报995.23点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.02%，报519.29点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.84%，报62.285；卢布兑欧元 升值0.86%，报68.37。(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)

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