表格：外资上周持续买超日股，日本投资者转为买超海外债券

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透东京10月20日 - 周四出炉的资本流动数据显示，10月15日止当 周外资继续买超日股。 外资10月15日止当周在日本股市买超720亿日圆，前一周为买超4,324 亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券3,177亿日圆，前一周为卖超7,338 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 10月9日-10月15日 +72.0 +365.4 +827.6 10月2日-10月8日 +432.4r +289.6 +247.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 10月9日-10月15日 +145.4 +317.7 -60.3 10月2日-10月8日 +87.1 -733.8r -33.9 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s (完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。