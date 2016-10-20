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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 08:07 BJT

表格：外资上周持续买超日股，日本投资者转为买超海外债券

路透东京10月20日 - 周四出炉的资本流动数据显示，10月15日止当
周外资继续买超日股。
    
    外资10月15日止当周在日本股市买超720亿日圆，前一周为买超4,324
亿日圆。
    
    日本投资人最近一周买超海外债券3,177亿日圆，前一周为卖超7,338
亿日圆。
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：

                        股市           债市        货币市场
    10月9日-10月15日    +72.0         +365.4         +827.6
    10月2日-10月8日     +432.4r       +289.6         +247.3

    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

                        股市          债市         货币市场
    10月9日-10月15日   +145.4         +317.7          -60.3
    10月2日-10月8日    +87.1          -733.8r         -33.9
    
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s
    (完)

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