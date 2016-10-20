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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 08:09 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月20日

路透10月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7575港元
HKD=)
    
    美国股市周三连续第二日上涨，道琼工业指数 收高40.68,或0.22%,报18,202.62点，因油价攀升推高能
源股，摩根士丹利业绩给金融类股带来提振。 
    
 公司名称               ADR代码        收盘价      涨跌幅          成交量   ADR折合每股  较港股溢价
                                                                            普通股       
                                     （美元）     （%）                     (港元)       (%)
 中海油                              135.780      1.17         21381        10.533       0.70
 中国铝业                            9.400        -0.21        1320         2.917        -0.11
 中国移动                            60.070       -0.51        84859        93.199       0.38
 中国人寿                            13.010       -0.61        121798       20.185       0.17
 中石油                              70.130       0.75         24492        5.440        1.12
 中石化                              75.020       0.03         12538        5.820        1.21
 汇丰控股                            37.820       -0.03        1321833      58.678       0.70
 中电信                              53.340       1.58         15526        4.138        -0.05
 中国联通                            12.250       2.42         106058       9.503        0.45
 兖州煤业                            7.730        1.18         2950         5.997        0.11
 华能国际                            24.800       0.61         35482        4.810        1.26
 南方航空                            29.470       3.77         3548         4.572        -0.17
 东方航空                            24.250       2.89         3753         3.762        0.60
 中芯国际                            6.340        3.09         48067        0.984        -0.64
 
    （完）

 (整理 梁慧仪)

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