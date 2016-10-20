《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月20日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7575港元 HKD=) 美国股市周三连续第二日上涨，道琼工业指数 收高40.68,或0.22%,报18,202.62点，因油价攀升推高能 源股，摩根士丹利业绩给金融类股带来提振。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股 较港股溢价 普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 135.780 1.17 21381 10.533 0.70 中国铝业 9.400 -0.21 1320 2.917 -0.11 中国移动 60.070 -0.51 84859 93.199 0.38 中国人寿 13.010 -0.61 121798 20.185 0.17 中石油 70.130 0.75 24492 5.440 1.12 中石化 75.020 0.03 12538 5.820 1.21 汇丰控股 37.820 -0.03 1321833 58.678 0.70 中电信 53.340 1.58 15526 4.138 -0.05 中国联通 12.250 2.42 106058 9.503 0.45 兖州煤业 7.730 1.18 2950 5.997 0.11 华能国际 24.800 0.61 35482 4.810 1.26 南方航空 29.470 3.77 3548 4.572 -0.17 东方航空 24.250 2.89 3753 3.762 0.60 中芯国际 6.340 3.09 48067 0.984 -0.64 （完） (整理 梁慧仪)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。