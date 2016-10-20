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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 08:21 BJT

《汇市简讯》美元/坡元持稳，在1.3850下方有良好买兴

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    * 美元/坡元几无变动，尽管美元隔夜承受卖压
    * 上周疲弱GDP报告出炉后出现增长忧虑，令坡元承压
    * 传闻在1.3850下方有强烈买兴带来支撑
    * 澳元/坡元、欧元/坡元买盘亦令美元/坡元受追捧
    * 美元/坡元隔夜报1.3858-78，纽约时段收报1.3862-65 
    * 昨日低位1.3840为初步支撑位，接下来为1.3820、1.3800 (完)
    
        
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 (编译 王琛；审校 戴素萍)

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