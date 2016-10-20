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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 08:15 BJT

《中国重要政经日程》--10月20日-11月28日

=============================今日重要政经日程==========================

10月20日（周四）

--第八届中国对外投资合作洽谈会在北京举行，至21日。举行期间将同时举办首届国际产能合作论坛。

--工业和信息化部总工程师张峰等举行新闻发布会，介绍2016年三季度工业通信业发展情况。

--海关总署副署长孙毅彪举行新闻发布会，介绍促进加工贸易创新发展和海关特殊监管区域整合优化情况

--上海合作组织经济论坛2016·北京举行，商务部、上合组织相关领导出席。

=============================近期重要政经日程==========================

10月21日（周五）

*--请国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英介绍2016年前三季度外汇收支数据有关情况。

10月24日（周一）

--中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议于10月24-27日在北京召开。

10月27日（周四）

--2016中国金融年度论坛将于10月27-29日在京举办，主办单位为北京市金融局、西城区政府。

11月2日（周三）

--“两岸和平发展论坛”在北京举行，至3日，由两岸多个民间团体主办。

11月10日（周四）

--2016(第十三届)中国并购年会在上海举办。

11月16日（周三）

--第三届世界互联网大会在浙江乌镇举办，至18日。

11月23日（周三）

--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛论坛11月23日-24日在北京举行。会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。

11月28日（周一）

--镇江国际低碳技术产品交易展示会在江苏镇江市举办，至29日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 陈杨；审校 曾祥进)

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