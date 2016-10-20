《中国重要政经日程》--10月20日-11月28日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
=============================今日重要政经日程==========================
10月20日（周四）
--第八届中国对外投资合作洽谈会在北京举行，至21日。举行期间将同时举办首届国际产能合作论坛。
--工业和信息化部总工程师张峰等举行新闻发布会，介绍2016年三季度工业通信业发展情况。
--海关总署副署长孙毅彪举行新闻发布会，介绍促进加工贸易创新发展和海关特殊监管区域整合优化情况
--上海合作组织经济论坛2016·北京举行，商务部、上合组织相关领导出席。
=============================近期重要政经日程==========================
10月21日（周五）
*--请国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英介绍2016年前三季度外汇收支数据有关情况。
10月24日（周一）
--中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议于10月24-27日在北京召开。
10月27日（周四）
--2016中国金融年度论坛将于10月27-29日在京举办，主办单位为北京市金融局、西城区政府。
11月2日（周三）
--“两岸和平发展论坛”在北京举行，至3日，由两岸多个民间团体主办。
11月10日（周四）
--2016(第十三届)中国并购年会在上海举办。
11月16日（周三）
--第三届世界互联网大会在浙江乌镇举办，至18日。
11月23日（周三）
--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛论坛11月23日-24日在北京举行。会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。
11月28日（周一）
--镇江国际低碳技术产品交易展示会在江苏镇江市举办，至29日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 陈杨；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。