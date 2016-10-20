《香港报摘》--经济日报10月20日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--10大蓝筹屋苑的银行估值按月全綫上升，天水围嘉湖山庄单月涨一成，为首个蓝筹屋苑估值超越去年9月历史高位。业界料，大部分屋苑年底前续冲破高位。
**其他**
--逾20个城市限购实行两周，龙湖地产 首席执行官邵明晓称此轮政策＂确实比较狠＂，预计明年内地楼市受压，并更担心2018年，惟北京等高能级城市仍供不应求。
--新创建 公布跟周大福企业，各自向Investec收购飞机租赁公司业务股权，各自代价为8,840万美元；完成后新创建及周大福，将各自持有Goshawk的50%股权。Goshawk目前机队扩大至86架飞机，资产管理规模合共逾40亿美元。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。