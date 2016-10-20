《香港报摘》--经济日报10月20日

**头版头条**

--10大蓝筹屋苑的银行估值按月全綫上升，天水围嘉湖山庄单月涨一成，为首个蓝筹屋苑估值超越去年9月历史高位。业界料，大部分屋苑年底前续冲破高位。

**其他**

--逾20个城市限购实行两周，龙湖地产 首席执行官邵明晓称此轮政策＂确实比较狠＂，预计明年内地楼市受压，并更担心2018年，惟北京等高能级城市仍供不应求。

--新创建 公布跟周大福企业，各自向Investec收购飞机租赁公司业务股权，各自代价为8,840万美元；完成后新创建及周大福，将各自持有Goshawk的50%股权。Goshawk目前机队扩大至86架飞机，资产管理规模合共逾40亿美元。（完）

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