《香港报摘》--信报10月20日

**头版头条**

--内地主要城市楼市调控一浪接一浪，相关部门继续出招为市场降温。人民银行上海总部从准买家按揭入手，要求银行严格执行限贷，以及加强审查买楼首期的资金来源。另盛传内地两间证券交易所拟暂停部分财务指标未达要求的房地产企业发债集资，防止过多资金流入土地市场抢高地价。

**其他**

--美国总统大选将于下月8日举行，美盛旗下专注投资美股的凯利投资（ClearBridge）董事总经理暨高级基金经理Mark McAllister称，若共和党候选人特朗普胜出，应不会令市场大乱，美股可能短暂下跌，因市场需要时间观察他究竟会向国会提出什么新政策。他相信无论是特朗普或希拉莉上台，美国对外贸易政策不会有大变，对港股也没有影响。

--六福 第二季度（7月至9月）销售跌幅加剧，整体同店销售按年大跌37%，因整体零售气氛持续疲弱，加上去年同期的小型抢金潮的高基数效应下，令第二季度录得较大跌幅，但中国及港澳市场的珠宝首饰同店销售跌幅有所收窄。（完）

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