《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月20日

*工商时报：

--秋老虎发威，加上昨日一早大林电厂五号机故障，供电顿时短少50万瓩，亮起限电警戒，台电预估最坏情况是尖峰备转容量率将降至1.62%，创历史新低，所幸故障机组午前修复，但备转容量率仍降至2.57%，刷新历年同月最低水准。

--华南金控 暨华南银行董事长吴当杰表示，现今全球进入四低环境，金融业未来面临五大主要风险，即经济低成长造成放款成长不易、资产价格膨胀增加金融体系风险、金融市场波动加剧、强化网路安全及法律遵循的成本增加。

*经济日报：

--台湾自行车输出公会理事长罗祥安表示，受到全球不景气、气候变化、油价下跌，以及中国大陆市场低迷影响，今年台湾自行车出口恐较去年同期衰退约二成，这将是近年来的新低。

--年金改革委员会委员、台湾少年权益与福利联盟秘书长叶大华建议，应强制所有受雇劳工纳劳保，包括五人以下公司，才能保障劳工退休后领得到合理的退休金。劳动部推估，若修法纳入，约113万劳工受惠。

--为扶植五大创新产业，台湾年底前将有公营投资公司诞生，采民营企业形态、预计募集资金100亿台币，这也是国发基金成立以来，投资角色从出资者变成管理者的一大历史性转变。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。