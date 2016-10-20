《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月20日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
*工商时报：
--秋老虎发威，加上昨日一早大林电厂五号机故障，供电顿时短少50万瓩，亮起限电警戒，台电预估最坏情况是尖峰备转容量率将降至1.62%，创历史新低，所幸故障机组午前修复，但备转容量率仍降至2.57%，刷新历年同月最低水准。
--华南金控 暨华南银行董事长吴当杰表示，现今全球进入四低环境，金融业未来面临五大主要风险，即经济低成长造成放款成长不易、资产价格膨胀增加金融体系风险、金融市场波动加剧、强化网路安全及法律遵循的成本增加。
*经济日报：
--台湾自行车输出公会理事长罗祥安表示，受到全球不景气、气候变化、油价下跌，以及中国大陆市场低迷影响，今年台湾自行车出口恐较去年同期衰退约二成，这将是近年来的新低。
--年金改革委员会委员、台湾少年权益与福利联盟秘书长叶大华建议，应强制所有受雇劳工纳劳保，包括五人以下公司，才能保障劳工退休后领得到合理的退休金。劳动部推估，若修法纳入，约113万劳工受惠。
--为扶植五大创新产业，台湾年底前将有公营投资公司诞生，采民营企业形态、预计募集资金100亿台币，这也是国发基金成立以来，投资角色从出资者变成管理者的一大历史性转变。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。