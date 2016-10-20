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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 07:10 BJT

****主要国家经济指标预测--10月21日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    10月21日(五)
    0130 中国70个大中城市新建住宅销售价格(较上年同期)  9月        --        +9.2%
    0830 英国扣除国有银行的公共部门净借款(亿英镑)      9月         85      105.46
             公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                          82      100.51
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                      --         7.27
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)             9月      +0.2%       -0.2%
                              (较上年同期)                      +1.5%       +1.1%
               央行核心CPI(较前月)                              +0.2%        持平
                          (较上年同期)                          +1.8%       +1.8%
    1230 加拿大零售销售(较前月)                        8月      +0.3%       -0.1%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                       +0.3%       -0.1%
    1400 欧元区消费者信心指数                     10月初值        负8       负8.2 


    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值       预估值
    
    10月19日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周   买超3,177         --
         外资投资日本股票(亿日圆)                              买超720         --
    
    10月20日(四)
    0030 澳洲就业人数(万人)                            9月    减少0.98     增加1.5
             全职就业人数(万人)                                减少5.3         -- 
             就业参与率                                          64.5%       64.8%
             失业率                                               5.6%        5.7%
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          9月   顺差43.74         -- 
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)               9月       -0.2%       +0.2% 
                            (较上年同期)                         -1.4%       -1.2% 
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)              8月     盈余236         --  
               经季节调整经常帐(亿欧元)                        盈余297         --  
               直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                 流入798         -- 
    0830 英国零售销售(较前月)                          9月        持平       +0.4% 
                 (较上年同期)                                    +4.1%       +4.8% 
             扣除能源的零售销售(较前月)                           持平       +0.4% 
                           (较上年同期)                          +4.0%       +4.5%  
    1145 欧洲央行再融资利率                           10月       0.00%       0.00% 
                 存款利率                                      负0.40%     负0.40% 
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           10月15日当周      26.0        25.0 
                 四周均值(万人)                                 25.175         --  
                 续请失业金人数(万人)            10月8日当周     205.7       205.0 
    1230 美国费城联储制造业指数                       10月       正9.7       正5.3 
    1400 美国成屋销售年率(万户)                        9月         547         535 
             成屋销售(较前月)                                    +3.2%       +0.4% 
    1400 美国领先指标(较前月)                          9月       +0.2%       +0.2%
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (编译 张若琪 审校 王兴亚)

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