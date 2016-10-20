主要国家经济指标预测--10月21日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月21日(五) 0130 中国70个大中城市新建住宅销售价格(较上年同期) 9月 -- +9.2% 0830 英国扣除国有银行的公共部门净借款(亿英镑) 9月 85 105.46 公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 82 100.51 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 7.27 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.2% -0.2% (较上年同期) +1.5% +1.1% 央行核心CPI(较前月) +0.2% 持平 (较上年同期) +1.8% +1.8% 1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 +0.3% -0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% -0.1% 1400 欧元区消费者信心指数 10月初值 负8 负8.2 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月19日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 买超3,177 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 买超720 -- 10月20日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 9月 减少0.98 增加1.5 全职就业人数(万人) 减少5.3 -- 就业参与率 64.5% 64.8% 失业率 5.6% 5.7% 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 顺差43.74 -- 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -0.2% +0.2% (较上年同期) -1.4% -1.2% 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 8月 盈余236 -- 经季节调整经常帐(亿欧元) 盈余297 -- 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) 流入798 -- 0830 英国零售销售(较前月) 9月 持平 +0.4% (较上年同期) +4.1% +4.8% 扣除能源的零售销售(较前月) 持平 +0.4% (较上年同期) +4.0% +4.5% 1145 欧洲央行再融资利率 10月 0.00% 0.00% 存款利率 负0.40% 负0.40% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月15日当周 26.0 25.0 四周均值(万人) 25.175 -- 续请失业金人数(万人) 10月8日当周 205.7 205.0 1230 美国费城联储制造业指数 10月 正9.7 正5.3 1400 美国成屋销售年率(万户) 9月 547 535 成屋销售(较前月) +3.2% +0.4% 1400 美国领先指标(较前月) 9月 +0.2% +0.2% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 张若琪 审校 王兴亚)