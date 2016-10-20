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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 08:43 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月20日

**上海证券报**

--国家信息中心撰文认为，中国居民人均可支配收入延续了放缓态势。当前城乡居民增收面临困难逐渐增多。收入增长放缓将给居民消费保持平稳增长带来更大挑战，产生不利影响。

**证券时报**

--中国信达 在北京产权交易所挂牌转让信达财险10.8亿股-12.3亿股，合计占总股本的36%-41%。

--由于基金中基金(FOF)基金经理任职资格等细则尚未出台，FOF基金经理可能需要通过专门的考试才能获得任职资格，而且监管层的“窗口指导”尚未批准上报FOF产品，所以，公募FOF仍未有一单受理。

--南华基金管理有限公司的设立申请获得证监会通过批复，南华期货出资1.5亿元持有其100%股权，为首家期货系公募基金公司。

**金融时报**

--国家外汇管理局管理检查司司长张生会接受采访表示，外管局将继续跟踪外汇收支形势变化，加大非现场监测分析和现场检查力度，紧扣交易真实性审核主线，有针对性地对重点主体和关键环节开展专项检查，严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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