《中国报摘》--其他报纸重要消息10月20日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**上海证券报**
--国家信息中心撰文认为，中国居民人均可支配收入延续了放缓态势。当前城乡居民增收面临困难逐渐增多。收入增长放缓将给居民消费保持平稳增长带来更大挑战，产生不利影响。
**证券时报**
--中国信达 在北京产权交易所挂牌转让信达财险10.8亿股-12.3亿股，合计占总股本的36%-41%。
--由于基金中基金(FOF)基金经理任职资格等细则尚未出台，FOF基金经理可能需要通过专门的考试才能获得任职资格，而且监管层的“窗口指导”尚未批准上报FOF产品，所以，公募FOF仍未有一单受理。
--南华基金管理有限公司的设立申请获得证监会通过批复，南华期货出资1.5亿元持有其100%股权，为首家期货系公募基金公司。
**金融时报**
--国家外汇管理局管理检查司司长张生会接受采访表示，外管局将继续跟踪外汇收支形势变化，加大非现场监测分析和现场检查力度，紧扣交易真实性审核主线，有针对性地对重点主体和关键环节开展专项检查，严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。