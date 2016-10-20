《全球重要经济事件一览表》--10月20日-10月27日

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10月20日(四)

北京--第八届中国对外投资合作洽谈会(至21日)。举行期间将同时举办首届国际产能合作论坛。

--中国工业和信息化部总工程师张峰等举行新闻发布会，介绍2016年三季度工业通信业发展情况。

--中国海关总署副署长孙毅彪举行新闻发布会，介绍促进加工贸易创新发展和海关特殊监管区域整合优化情况。

北京--上海合作组织经济论坛2016·北京，商务部、上合组织相关领导出席。

雅加达--印尼央行利率决议(0700)。

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利在“金融服务产业文化与行为改革”会议中致欢迎词(1230)。杜德利主持活动的一场小组讨论会(1300)，并致闭幕词(2045)。英国央行副总裁夏菲克参加小组讨论(1200)。

法兰克福--欧洲央行管委会会议，之后宣布利率决议并召开记者会(1145)。欧洲央行总裁德拉吉在利率决议宣布后举行记者会(1230)。

布鲁塞尔--欧洲理事会会议。

奥斯陆--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)就银行业监管面临的挑战发表演说(0705)。

10月21日(五)

北京--中国国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英介绍2016年前三季度外汇收支数据有关情况。

曼谷--泰国央行总裁威拉泰在一次研讨会上就泰国经济前景发表讲话(0230)。

旧金山--旧金山联储总裁威廉姆斯(John Williams)于联邦房屋贷款银行(Federal Home Loan Banks)2016年会员会议中发表演讲(1830)。

维也纳--奥地利经济部长Reinhold Mitterlehner就国家经济发表演说。

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼发表讲话(1430)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本信托协会年度会议致辞(0635)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在经济学人举办的研讨会发表演说(0800)。

法兰克福--意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)与德国央行总裁魏德曼发表讲话(0900)。

布鲁塞尔--欧洲理事会会议。

10月24日(一)

北京--中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议(至27日)。

美国费耶特维尔--圣路易斯联储总裁布拉德在一次活动上就美国经济和货币政策发表讲话(1305)。

芝加哥--芝加哥联储总裁埃文斯在芝加哥大学一午餐会上讨论当前经济形势和货币政策(1730)。

巴塞尔--瑞士央行总裁乔丹发表讲话(1615)。

伊斯兰堡--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在主题为“全球经济中的新兴市场”的会议上发表主旨演讲(1000)。

雅加达--发布印尼经济调查报告。

10月25日(二)

亚特兰大--亚特兰大联储总裁洛克哈特发表题为“社区发展过程中的借贷和投资”的讲话(1720)。

柏林--欧洲央行总裁德拉吉发表主题为“稳定、公正和货币政策”的讲话(1530)。

布鲁塞尔--欧洲经济研讨会：英国退欧对民众、欧盟及欧洲经济的影响。(1345)

10月26日(三)

暂无重要经济事件公布。

10月27日(四)

北京--2016中国金融年度论坛(至29日)，主办单位为北京市金融局、西城区政府。

德国哈亨堡--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在一次会议上发表讲话(1700)。

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定，并公布货币政策报告(0730)。

奥斯陆--挪威央行宣布利率决定(0800)。

布拉提斯拉瓦--Globsec Tatra峰会(至10月30日)。多位欧盟执委和国家财长将参加，讨论英国退欧、移民及经济增长问题。发言者包括德国财政部长朔伊布勒、意大利财长帕多安、法国财长萨潘、欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西等。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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