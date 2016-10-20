中信期货：中国期指主力信心不足，短线多头较为谨慎

本周市场没有上周稳健，呈现较大波动，周一在B股拖累下杀跌，但周二又强势拉升，不过周三市场收出十字星，收盘沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.15%、-0.06%和-0.22%，对应期指当月合约涨跌幅分别为-0.13%、-0.14%和-0.28%，期指当月合约跌幅几乎和股票指数相当，不过下月合约分别下跌0.26%、0.27%和0.36%，跌幅均略高于当月合约，贴水略微扩大，说明市场短线情绪不太稳定，预计市场上行道路存在波折。