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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 08:45 BJT

中信期货：中国期指主力信心不足，短线多头较为谨慎

以下内容节选自10月20日的《期货日报》：

本周市场没有上周稳健，呈现较大波动，周一在B股拖累下杀跌，但周二又强势拉升，不过周三市场收出十字星，收盘沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.15%、-0.06%和-0.22%，对应期指当月合约涨跌幅分别为-0.13%、-0.14%和-0.28%，期指当月合约跌幅几乎和股票指数相当，不过下月合约分别下跌0.26%、0.27%和0.36%，跌幅均略高于当月合约，贴水略微扩大，说明市场短线情绪不太稳定，预计市场上行道路存在波折。

　　综合分析，资金撤离略微对上攻不利，而且净持仓数据变化显示短线多头较为谨慎，预计大盘短线或有休整需求，但未必见顶。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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