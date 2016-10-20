中信期货：中国期指主力信心不足，短线多头较为谨慎

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自10月20日的《期货日报》：
本周市场没有上周稳健，呈现较大波动，周一在B股拖累下杀跌，但周二又强势拉升，不过周三市场收出十字星，收盘沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.15%、-0.06%和-0.22%，对应期指当月合约涨跌幅分别为-0.13%、-0.14%和-0.28%，期指当月合约跌幅几乎和股票指数相当，不过下月合约分别下跌0.26%、0.27%和0.36%，跌幅均略高于当月合约，贴水略微扩大，说明市场短线情绪不太稳定，预计市场上行道路存在波折。
综合分析，资金撤离略微对上攻不利，而且净持仓数据变化显示短线多头较为谨慎，预计大盘短线或有休整需求，但未必见顶。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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