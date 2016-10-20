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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 08:46 BJT

中航期货：沪银下方支撑逐渐增强

以下内容节选自10月20日的《期货日报》：

受国庆长假期间外盘白银大幅下跌影响，上期所白银期货结束振荡行情，节后大幅低开，之后维持窄幅振荡。对于四季度，我们认为，白银下方空间有限，目前支撑已逐步显现。

　　我们判断四季度贵金属回落空间有限，而鉴于白银比黄金弹性更大，在贵金属总体企稳的背景下，可首选白银进行投机性买入。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)

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