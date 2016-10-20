重发-《全球汇市》美元持稳，投资者等待美国总统选举辩论和欧洲央行会议

(重发以调整文末表格形式) * 欧元几无变动，欧洲央行周四稍后召开会议 * 加元承压，受加拿大央行温和言论影响 * 英镑持稳 路透东京10月20日 - 周四早盘美元持稳，投资者等待下月美国总统选举之前的最后一 轮辩论，以及今日稍后的欧洲央行会议。 虽然在近期的多数民意调查中民主党候选人希拉里支持率领先，但共和党候选人特朗普 将试图利用第三轮，也就是最后一轮辩论的机会，在11月8日选举之前提高自己的支持度。 大和证券首席汇率策略师Mitsuo Imaizumi表示，“我预计双方的辩论不会成为影响市 场的主要因素，除非有重大意外且希拉里表现不佳。” 他并称，“若结果是五五波，两人都没有给人留下新的印象，那么我们预计市场不会有 很大反应。” 美元兑日圆 盘中几无变动，报103.45日圆，美元指数 近持平在97.911。 欧元兑美元 在欧洲央行周四会议前停滞在1.0977，隔夜曾触及三个月低点1.0953 。 投资者关注的主要焦点在欧洲央行总裁德拉吉是否会暗示该央行准备缩减购债计划。知 情消息人士透露，欧洲央行10月会议可能讨论对资产购买计划进行技术性调整，但可能要推 迟到12月再做决定。 BK资产管理的董事总经理Kathy Lien写道，“如果德拉吉着重强调有必要加码刺激，那 么欧元可能进一步下跌，但如果他态度乐观且强调经济的韧性，我们认为鉴于近期的数据他 会这样做，欧元/美元将会回升至1.11。” 美元兑加元 上涨0.2%至1.3130加元，此前加拿大央行周三调降经济增长预估， 并意外宣称已讨论增加更加刺激举措以加快加拿大经济的复苏脚步。 英镑兑美元 日内持稳在1.2287美元，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May) 稍后将参加上任以来的首次欧盟峰会。 特雷莎梅办公室消息人士表示，首相将在布鲁塞尔峰会晚宴上向其他27国领导人概述其 退欧计划。 澳元兑美元 亦持稳在0.7725美元，对一则报导置若罔闻。该报导称，最新年中 联邦预算案可能成为让澳洲失去标准普尔AAA评级的诱因。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0970 1.0972 -0.02 +1.01 1.0860 美元/日圆 103.60 103.44 +0.15 -13.88 120.30 欧元/日圆 113.67 113.49 +0.16 -12.88 130.47 美元/瑞郎 0.9893 0.9888 +0.05 -1.25 1.0018 英镑/美元 1.2292 1.2281 +0.09 -16.60 1.4738 美元/加元 1.3131 1.3113 +0.14 -5.12 1.3839 美元/离岸人民币 6.7433 6.7379 +0.08 +2.67 6.5680 澳元/美元 0.7711 0.7721 -0.13 +5.99 0.7275 新西兰元/美元 0.7257 0.7227 +0.42 +6.33 0.6825 澳元/日圆 79.890 79.840 +0.06 -8.82 87.620 新西兰元/日圆 75.220 74.730 +0.66 -8.25 81.980 英镑/日圆 127.32 127.01 +0.24 -28.16 177.22 澳元/新西兰元 1.0618 1.0666 -0.45 -0.43 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王颖/张荻/李爽/戴素萍 审校 张涛/龚芳/杜明霞/王兴亚)