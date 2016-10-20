国泰君安期货：中国商品期货整体振荡反弹格局难改，工业品走势强于农产品

最近，国内商品期货呈现加速上涨势头，以“双焦”为代表的商品期货究竟还有多少上涨空间成为市场焦点。笔者认为，国内相对宽松的流动性环境、供给侧结构性改革稳步推进、美联储加息预期推迟、部分商品供需关系偏紧、资产荒下资金的追捧，成为今年以来特别是近期国内商品期货不断走高的主要动力。预期10月后期乃至美联储下次加息之前，商品期货整体振荡反弹格局难改，预计10月底前后，文华商品指数将上攻140点大关，年底前后文华商品指数有望上攻150点大关。