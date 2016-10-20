国泰君安期货：中国商品期货整体振荡反弹格局难改，工业品走势强于农产品

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自10月20日的《期货日报》：
最近，国内商品期货呈现加速上涨势头，以“双焦”为代表的商品期货究竟还有多少上涨空间成为市场焦点。笔者认为，国内相对宽松的流动性环境、供给侧结构性改革稳步推进、美联储加息预期推迟、部分商品供需关系偏紧、资产荒下资金的追捧，成为今年以来特别是近期国内商品期货不断走高的主要动力。预期10月后期乃至美联储下次加息之前，商品期货整体振荡反弹格局难改，预计10月底前后，文华商品指数将上攻140点大关，年底前后文华商品指数有望上攻150点大关。
从技术角度来看，10月14日，文华商品指数再次突破133.05点中长线重要反弹阻力，随后不断上涨，确认该次突破有效，预计10月底前后将继续上攻138.79点阻力和140点大关。乐观预期，今年年底前后文华商品指数有望上攻下一个中长线重要反弹阻力150.41点。相对而言，工业品期货走势将明显强于农产品期货。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
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