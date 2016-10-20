《香港报摘》--其他报纸重要消息10月20日

**明报**

--Android推出的Android Pay将于今日登陆香港，并率先伙拍六家本地银行。由汇丰 、恒生 、渣打 、星展、东亚 及大新银行 发出的Visa或MasterCard信用卡将可登记在Android Pay上，上述银行亦竞相推出优惠吸客。

**苹果日报**

--香港电视 旗下其网购生意HKTV mall将开设实体店。据了解港视将于北角开店，月租3.8万港元。有学者相信，港视见近期舖租回落，故开实体店一试市场反应。

**星岛日报**

--东瀛游 执行董事禤国全表示，就有关于日本大阪营运酒店的计画，仅透露有关作价十分合适。目前先专注上述酒店发展，暂未有计划再增购酒店。

**东方日报**

--市场失当行为审裁处昨宣判，禁止沽空机构香橼（Citron Research）创办人Andrew Left参与香港市场五年，同时需要归还因为沽空中国恒大 而获利的160万港元。

**文汇报**

--市场消息指，内地卤水鸭食品连锁店经营商周黑鸭控股拟赴港上市，现阶段已开展上市前推介，预计11月初定价，预期筹集最多4亿美元。联席保荐人为瑞信及大摩。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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