《香港报摘》--其他报纸重要消息10月20日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**明报**
--Android推出的Android Pay将于今日登陆香港，并率先伙拍六家本地银行。由汇丰 、恒生 、渣打 、星展、东亚 及大新银行 发出的Visa或MasterCard信用卡将可登记在Android Pay上，上述银行亦竞相推出优惠吸客。
**苹果日报**
--香港电视 旗下其网购生意HKTV mall将开设实体店。据了解港视将于北角开店，月租3.8万港元。有学者相信，港视见近期舖租回落，故开实体店一试市场反应。
**星岛日报**
--东瀛游 执行董事禤国全表示，就有关于日本大阪营运酒店的计画，仅透露有关作价十分合适。目前先专注上述酒店发展，暂未有计划再增购酒店。
**东方日报**
--市场失当行为审裁处昨宣判，禁止沽空机构香橼（Citron Research）创办人Andrew Left参与香港市场五年，同时需要归还因为沽空中国恒大 而获利的160万港元。
**文汇报**
--市场消息指，内地卤水鸭食品连锁店经营商周黑鸭控股拟赴港上市，现阶段已开展上市前推介，预计11月初定价，预期筹集最多4亿美元。联席保荐人为瑞信及大摩。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。