中原期货：上海螺纹钢期货短线陷入调整，郑棉反弹少量做空

在十一长假后，螺纹钢1701合约价格突破双底颈线，出现单边上行行情。经历8个交易日的上攻，期价累计涨幅在8%以上，振幅高达14.35%。周三，期价上探2530点重要阻力位，该位置既是8月中下旬高位振荡区间下沿，又是A段涨幅2倍的位置。从K线图形看，放量长上影预示上档抛压较重，RSI指标在80轴拐头向下，螺纹钢短线进入调整期。操作上，前期多单大部分了结出局，剩余仓位防守2400点，没有持仓者等待回调企稳做多机会。