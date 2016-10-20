中原期货：上海螺纹钢期货短线陷入调整，郑棉反弹少量做空

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自10月20日的《期货日报》：
在十一长假后，螺纹钢1701合约价格突破双底颈线，出现单边上行行情。经历8个交易日的上攻，期价累计涨幅在8%以上，振幅高达14.35%。周三，期价上探2530点重要阻力位，该位置既是8月中下旬高位振荡区间下沿，又是A段涨幅2倍的位置。从K线图形看，放量长上影预示上档抛压较重，RSI指标在80轴拐头向下，螺纹钢短线进入调整期。操作上，前期多单大部分了结出局，剩余仓位防守2400点，没有持仓者等待回调企稳做多机会。
在十一长假后，郑棉1701合约价格高开低走，6阴2阳调整格局展开，成交相对低迷，持仓量持续减少，市场做多热情逐渐消散。从图形结构看，节后高开下行在指标上形成背离顶，RSI指标跌破50轴强弱分水岭，周三放量跌破14870点的近5个交易日振荡区间下沿，预示调整状态延续。操作上，可以15100点位做防守适量反弹做空，下方支撑14300点附近。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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