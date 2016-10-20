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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 08:57 BJT

宝城期货：郑商所动力煤期货难言见顶

以下内容节选自10月20日的《期货日报》：

近期，与煤炭钢铁行业有关的期货品种全线大涨，动力煤期货延续强势上涨格局，主力1701合约最高突破600元/吨关口，不过随即回落，收出较长上影线。当前1701合约日K线仍偏离5日均线较远，短线有技术性调整的可能性，但煤炭供应增量一般，冬储高峰又即将到来，很难说600元/吨是1701合约的顶部。

　　供应政策调整对煤炭产量的影响仍需时日，天气因素又令煤炭需求强于预期，港口煤炭库存恢复进程缓慢，部分地区煤炭供不应求的态势没有明显改善。预计四季度动力煤期货1701合约偏强振荡的概率较大。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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