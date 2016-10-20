宝城期货：郑商所动力煤期货难言见顶

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自10月20日的《期货日报》：
近期，与煤炭钢铁行业有关的期货品种全线大涨，动力煤期货延续强势上涨格局，主力1701合约最高突破600元/吨关口，不过随即回落，收出较长上影线。当前1701合约日K线仍偏离5日均线较远，短线有技术性调整的可能性，但煤炭供应增量一般，冬储高峰又即将到来，很难说600元/吨是1701合约的顶部。
供应政策调整对煤炭产量的影响仍需时日，天气因素又令煤炭需求强于预期，港口煤炭库存恢复进程缓慢，部分地区煤炭供不应求的态势没有明显改善。预计四季度动力煤期货1701合约偏强振荡的概率较大。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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