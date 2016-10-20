宝城期货：郑商所动力煤期货难言见顶

近期，与煤炭钢铁行业有关的期货品种全线大涨，动力煤期货延续强势上涨格局，主力1701合约最高突破600元/吨关口，不过随即回落，收出较长上影线。当前1701合约日K线仍偏离5日均线较远，短线有技术性调整的可能性，但煤炭供应增量一般，冬储高峰又即将到来，很难说600元/吨是1701合约的顶部。