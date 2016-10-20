西南期货：大连焦煤期货涨势或告一段落

以下内容节选自10月20日的《期货日报》：

自9月中旬以来，焦煤期货持续上涨，连续刷新年内高点，1701合约已经高于2013年同期水平，换句话说，当前价格处于三年多以来的最高位。我们认为焦煤的强势有坚实的逻辑支撑，但单边上涨态势或告一段落。

当前煤炭行业成为“供给侧改革”政策成效最为明显的行业。自国家发改委等四部门推出276个工作日政策以来，煤矿企业生产减量明显，焦煤供应呈现紧张局面。1—8月炼焦煤累计产量为28303万吨，同比下降11.3%，而2015年同期累计产量较2014年已经下降16.4%。也就是说，供给侧改革政策和市场竞争淘汰机制共同发力，都是朝着焦煤供应收缩的方向，这使得焦煤市场由供过于求转为供不应求。(完)

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