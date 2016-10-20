西南期货：大连焦煤期货涨势或告一段落

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自10月20日的《期货日报》：
自9月中旬以来，焦煤期货持续上涨，连续刷新年内高点，1701合约已经高于2013年同期水平，换句话说，当前价格处于三年多以来的最高位。我们认为焦煤的强势有坚实的逻辑支撑，但单边上涨态势或告一段落。
当前煤炭行业成为“供给侧改革”政策成效最为明显的行业。自国家发改委等四部门推出276个工作日政策以来，煤矿企业生产减量明显，焦煤供应呈现紧张局面。1—8月炼焦煤累计产量为28303万吨，同比下降11.3%，而2015年同期累计产量较2014年已经下降16.4%。也就是说，供给侧改革政策和市场竞争淘汰机制共同发力，都是朝着焦煤供应收缩的方向，这使得焦煤市场由供过于求转为供不应求。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。