港报财经评论：业绩货比货，友邦胜国寿--经济日报10月20日

业绩货比货，友邦胜国寿/ 林瑞芬

恒指昨跌0.4%，收报23304点，上落争持区23000至24000，难望冲破24000关。国指昨跌0.8%，收报9641点，上落争持区9500至10000。后市只有恒指确认突破24000、国指突破10000；或恒指收低于23000、国指收低于9500，争持局面才能打破。

争持之局在，投资者保持审慎，在不确定中捉紧确定性，季绩中保持盈利增长势头的股份，仍会是短期市场的焦点。当然，季绩不理想的，也是淡友的焦点。例如周二发盈警的中国人寿（02628），昨日股价跌2.7 %，收报20.15元。据国寿公布，受投资收益下降及传统险准备金折现率假设更新影响，预料今年首三季净利润按年减少约6成，至135亿元人民币。据摩根士丹利的报告指出，目前市场预计国寿全年盈利为220亿元人民币，即表示第四季要赚逾80亿元人民币，但在弱债市之下，难达全年目标，故只维持目标价20元，接近现价。不过，德银认为若单计今年第三季，国寿盈利31亿元，则按年增长34%，乃利好，以现价计，股价对内含值（P/EV）仅1倍，低于平均水平1.7倍，短期股价回挫乃上车机遇，中期目标乐观看31.4元。

由此所见，大行对内险股看法颇分歧，目标价差异也大，难怪国寿股价在7至9月累升逾3成之后，转向高位筑上落争持区。技术上，国寿与国指走势相若，于20至21.5元形成上落区，跌穿20元量度跌幅约18.5元，相反，若升穿21.5元，可望挑战23元，未有任何突破前，目前只宜审慎观望。

就内地金融市场形势复杂，人民币又未脱贬值之势，内险股的收入时有波动难测或是常规。无疑，保险股中，本港上市的友邦保险（01299）较令投资者有信心，且看友邦估值P/EV可以长期企于1倍之上，而中资保险股就未必只只做得到。

招商证券认为，友邦优势在受益于人民币贬值预期，对利率下行没有中资寿险公司敏感，且业务分散，风险较低。美元走强、人民币走贬，乃是双刃剑，原理在，虽然美元走强将使友邦按美元计算的新业务价值（NBV）增速放缓，但由于人民币贬值预期增强，将有望使公司香港市场NBV增长维持在高位。中金认为友邦对南下资金具一定吸引力，因为公司业务横跨亚洲18个国家和地区，以美元计价的报表以及聚焦保障的业务模式。

友邦今年第三季和今年首三季实现新业务价值6.89亿美元和19.5亿美元，按实质滙率计算，分别按年增长25%和29%，第三季单季度绝对值是历史新高。若按固定滙率计算，友邦今年第三季和今年首三季新业务价值分别按年增长27%和33%，增长势头与之前数个季度一致。中、港市场无疑是友邦盈利增长的一大动力，可集中观察。

友邦公布第三季报后，基本上，中、外券商对其评价一致，多以＂买入＂或＂确信买入＂为投资评级，包括高盛目标价59元、美银美林看58元、瑞银看58.8元、瑞信看60.6元、野村看62.19元、德银看63.3元、摩根大通看65元，而中资的招商证券看60.76元、中金看66元。就算给予友邦＂中性＂评级的花旗，目标价也由52元调升至56元。友邦昨收报52.3元，保守如花旗目标价56元，上望也有7%；与国寿相比，外资看法参差，可高可低相比，友邦中期股价趋势就较明朗。

技术上，友邦具有强于大市势头，恒指与国指都在近周试穿50天綫，但见友邦股价企稳50天綫之上，2月以来呈一浪高于一浪，后市遇有跌至近50天綫（50.6元），甚至略失守50天綫，均是低吸机遇，若于50元收集，目标上望最少60元，止蚀47元。

回说昨日市场关注的中国经济数据，首三季度国内生产总值报529,971亿元（人民币．下同），按可比价格计算，同比增长6.7%。分季度看，一季度同比增长6.7%，二季度增长6.7%，三季度增长6.7%，符合市场预期，无大惊喜。三季度加快了资金拨付，加大了基建拉动作用，从7月、8月和9月当月全国固定资产投资（不含农户）分别增长3.9%、8.2%和9.0%，增速连续两个月加快，显见中央的部署。附图所见，今年1至9月，民间固投261,934亿元，同比名义增长2.5%（扣除价格因素实际增长3.8%），增速比1至8月加快0.4个百分点，民间投资已按月止跌回升，成为亮点。不过，外围经济仍疲弱，工业表现未见大改善。今年9月，规模以上工业增加值按年实际增长6.1%，升幅较8月份回落0.2个百分点。（完）

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