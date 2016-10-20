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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 08:53 BJT

瑞达期货：沪胶1701合约量价背离，反弹乏力

以下内容节选自10月20日的《期货日报》：

近日，沪胶1701合约在反弹上行过程中，成交量略有萎缩，同时期货价格在14500元/吨一带受阻，量价出现背离迹象，表明反弹乏力。而周三的大阴K线则印证了这一技术信号。

　　KDJ指标短期出现顶背离形态，预计短期将出现调整走势，关注9月30日后的向上跳空缺口（13370元/吨附近）是否会被回补。

　　操作上，建议日内逢高抛空为宜。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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