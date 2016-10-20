港报财经评论：要让通胀飞，楼市莫殴死--信报10月20日

要让通胀飞，楼市莫殴死/ 习广思

恒指昨天回吐89点，收报23304点。市场人士担心内地当局冷却楼市，来年经济无着落。不过，内地以至欧美日政府都宁愿让通胀飞，也不会大棍殴死楼市，因为通胀率啱啱搞番好少少，怎会倒自己米呀。

内地第三季经济增长6.7%，虽然符合市场预期，但不少分析都担心来年无以为继，因为车市及楼市不会再像今年般壮旺。今年中央利用政策及信贷谷起两市，撑住经济，但这在时间上有移形换影的效果，若把未来的需求搬到今年，那明年、后年又会怎样呢？这是不少投资者都在问的问题。

近月内地当局采取措施冷却楼市，但统计局发言人盛运来昨天透露，首三季房地产对GDP增长的贡献达8%。楼市一旦骤冷，经济增长要＂保六＂实在不易，中共＂十九大＂预定明年秋天召开，经济形势总不能太过肉酸。

大家或许还记得人民银行行长周小川今年2月在G20财长及央行行长会议上指出，从中国的情况来看，个人住房贷款占银行总贷款比例偏低，有很多国家的个人贷款，特别是住房贷款可能占总贷款40%至50%，但中国只有百分之十几，比例较低。

根据人行9月份数据，内地楼按市场出现大跃进，首9个月的新增贷款中，个人住房贷款占整体新贷已达35.7%，但以总量计，就算当住户的中长期贷款（人行的每月公报只有此类别）都是住房贷款，占总贷款的比率亦只是14.3%。虽然新增部分的比例已不细，但总量正如周行长所言，只是百分之十几，应该还有很大发展空间，待楼市调整一下，来年再起。

尽管今年内地楼价重展升浪，惟房地产投资增长较过往周期为慢。在以往楼价上升周期中，房地产投资按年增幅往往在20%以上，但今次周期的投资增长最新只不过是5.8%，这反映地产业没有如过去般盲目投资，与行业日趋集中化也有关系。经过几个周期的淘汱赛，小型发展商无法生存，大型地产商的市场占有率日增，作出投资决定时也较为理性，这有利日后降底供过于求的风险。

大型内房股仍是长线投资组合中不可缺少的一员。是彭博中港地产股指数与楼价升幅的走势比较，每个周期指数的平均值，均高于前一个周期，只要不是摸顶买入，投资大型内房股长线的胜算仍高，大家睇吓中国海外（00688）的月线图便会有同感。楼市可升可跌，但巨企就如在怒海的母舰，依然可平稳前行。

本栏昨天提到美国联储局第一与第二把手先后发言，且带出同一个观点，低增长低通胀令货币与财政政策都要更进取，宁可让通胀飞（overshoot）也要确保能振兴总需求，才可有持续的经济增长。

另一边厢，英伦银行行长卡尼也是宁要增长，把通胀风险搁在一旁，因为脱欧的风险实在太大。央妈经过8年的努力，开始承认结构性因素令经济低增长与低通胀的环境挥之不去，此刻是时候想想新招了，力度要够猛，希望能一举震甩世人的悲情。

至于用什么招数呢？言人人殊，三藩市联储银行总裁John Williams曾提出调高通胀目标1至2个百分点，或者把货币政策钉着某水平的名义GDP。无论用什么方法，目标都是弄点通胀出来，因为有通胀，才不会出现债务通缩（debt deflation），采用上述货币政策架构，可令物价回到稳定、可预期的上升轨迹，使借贷人他日还款的数额较有保证（这是John Williams今年9月6日一篇演辞中所阐述的）。言下之意是要刺激借贷，就要避免通缩，否则债务实质金额会日增，怎会有人借钱呢？

联储局官员的想法其实与内地政策不谋而合，刺激楼市、搞供给则改革，令煤炭、钢铁等价格上升，摆脱多年来工业品出厂价格萎缩的情况。像中国这样高负债的经济体，没有通胀的话，会带来很大风险。让通胀飞是大家的共同目标，所以内地楼市会冷却一下，但中央绝不会大棍殴死它。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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