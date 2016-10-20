《汇市简讯》澳元/美元下滑，受澳洲最新就业数据影响

0041GMT：

* 澳元/美元在澳洲9月就业数据公布前守在0.7715/0.7735的区间之内

* 数据公布后，波动区间扩大，澳元受数据影响从0.7730跌至0.7700美元

* 澳洲9月经季节调整就业人口减少0.98万人(路透调查预估为增加1.5万人)，失业率为5.6%(路透调查预估为5.7%)，就业参与率为64.5%(路透调查预估为64.8%)

* 9月全职就业人口减少5.3万人，8月修正后为增加1.01万人，打压澳元走势

* 周二高点0.7690为近期支撑，之后支撑在10月19日低点0.7659