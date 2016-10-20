《汇市简讯》澳元/美元下滑，受澳洲最新就业数据影响

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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* 澳元/美元在澳洲9月就业数据公布前守在0.7715/0.7735的区间之内
* 数据公布后，波动区间扩大，澳元受数据影响从0.7730跌至0.7700美元
* 澳洲9月经季节调整就业人口减少0.98万人(路透调查预估为增加1.5万人)，失业率为5.6%(路透调查预估为5.7%)，就业参与率为64.5%(路透调查预估为64.8%)
* 9月全职就业人口减少5.3万人，8月修正后为增加1.01万人，打压澳元走势
* 周二高点0.7690为近期支撑，之后支撑在10月19日低点0.7659
(完) (编译 白云; 审校 徐文焰)
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