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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 09:08 BJT

台湾汇市：9月台币实质有效汇率指数升至102.75的14个月高位--BIS

路透台北10月20日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，9月台币实质有效汇率指
数升至102.75，是14个月的高位，不过仍低于韩元的112.94。
    
    经过修正后，台币实质有效汇率指数曾于2015年6月以104.33创下六年半高位；前高是2
008年11月的105.04。

    台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(bit.ly/2eiC9uE)

    2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。

    台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。

    以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较：
    
    时间           台币REER          韩元REER
    2016/09            102.75         112.94
    2016/08            102.00R        112.01R
    2016/07            101.35         110.22R
    2016/06            100.17         107.37
    2016/05             99.50         106.84
    2016/04             99.94         108.87
    2016/03            100.24         106.98
    2016/02            100.22         105.52
    2016/01             99.38         108.11
    2015/12            100.94         110.04
    2015/11            102.05         110.99
    2015/10            102.08         110.09
    2015/09            101.9          107.16
    2015/08            102.54         107.72
    2015/07            103.98         109.62
    2015/06            104.33         111.72
    2015/05            103.90         113.29
    2015/04            102.91         113.90
    2015/03            101.71         112.19
    2015/02            100.62         112.27
    2015/01             99.73         113.29
    (完)
    
    参看详情，请点选国际清算银行网站(here)
       

 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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