台湾汇市：9月台币实质有效汇率指数升至102.75的14个月高位--BIS

路透台北10月20日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，9月台币实质有效汇率指 数升至102.75，是14个月的高位，不过仍低于韩元的112.94。 经过修正后，台币实质有效汇率指数曾于2015年6月以104.33创下六年半高位；前高是2 008年11月的105.04。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(bit.ly/2eiC9uE) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2016/09 102.75 112.94 2016/08 102.00R 112.01R 2016/07 101.35 110.22R 2016/06 100.17 107.37 2016/05 99.50 106.84 2016/04 99.94 108.87 2016/03 100.24 106.98 2016/02 100.22 105.52 2016/01 99.38 108.11 2015/12 100.94 110.04 2015/11 102.05 110.99 2015/10 102.08 110.09 2015/09 101.9 107.16 2015/08 102.54 107.72 2015/07 103.98 109.62 2015/06 104.33 111.72 2015/05 103.90 113.29 2015/04 102.91 113.90 2015/03 101.71 112.19 2015/02 100.62 112.27 2015/01 99.73 113.29 (完) 参看详情，请点选国际清算银行网站(here) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)