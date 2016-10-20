港报社评：流会合理化，立会必瘫痪--经济日报10月20日

本届立法会开局混乱，闹剧一幕接一幕，昨日第一次召开大会，即以流会的不堪场面呈现世人眼前，当中还加插互掷午餐肉的不文明情节。毋须动用水晶球已可断言，议事堂势必陷入恶性斗争的半瘫痪状态，距离全瘫痪只是咫尺之遥。立法会各阵营不惜撕破脸皮累斗累，没有赢家，全民皆输。

流会的导火线是一场连续发酵的宣誓风波，特首梁振英前日史无前例联同律政司向法庭紧急申请司法覆核，要求推翻立法会主席梁君彦容许在上周三就职宣誓中＂播独＂辱华的青年新政梁颂恒和游蕙祯昨日重新宣誓的裁决。法庭虽然接受司法覆核的申请，下月三日审理，但拒绝颁发临时禁制令，意味着青政二人仍可再作宣誓。

昨日的立法会就在这样的背景之下来一场恶斗，当自决派的姚松炎紧接民建联的黄定光重读誓词之际，已有建制派议员陆续起身离场，继而民建联陈克勤向主席梁君彦要求点算法定人数，导致流会。建制派会后表示，梁颂恒和游蕙祯发表辱华言论，又拒绝道歉，离场是不希望两人在会议上宣誓。换言之，既然法庭拒绝颁发临时禁制令，那么建制派就透过＂自己的方式＂出手阻挠。

＂建制派班长＂廖长江表示：＂今日我们做一个决定，就是我们不希望有两位发表辱华言论，而没有向全球华人道歉的议员宣誓。今天我们是不想见到这个情况，之前我们不论在口头或给主席的书面要求，亦发过公开信要求对方、两位议员去作出道歉，向全球华人道歉。但到目前为止，我们仍收不到任何正面的回应，还说一些令人失望的说话。＂

事情发展到了这一田地，原来拉布手段导致流会不是非建制派的＂独门绝技＂，任何阵营皆可据为己用，一言不合即点算法定人数或者索性集体离场。既然如此，所谓＂反拉布、防流会＂有何意义？立法会不再是议事论事讲道理为港人谋福祉的地方，彼此争相利用议会规则＂阻人前进＂，以遂一己或一党之愿。七十位议员里面，谁也没有资格谴责谁，因为大家都是五十步笑百步，虚耗纳税人的金钱，也糟蹋选民的选票。

流会还加演互掷午餐肉的烂戏，由于以反拉布见称的前议员王国兴曾经提出以＂午餐肉衡量流会浪费多少公帑＂，拉布＂悍将＂梁国雄这次反其道而行之，把午餐肉掷向建制派抗议。然后，民建联陈恒镔拾起地上的午餐肉回敬梁国雄，梁被掷后又将午餐肉掷向对方，正中马逢国额头。如此顽劣行径，不期然令人想起前议员黄毓民，他在二○一四年七月涉嫌在立法会向特首梁振英投掷玻璃杯，被控普通袭击，法官裁定罪名成立。

特首联同律政司申请司法覆核，既然法庭受理，即是已进入司法程序，那么容后再深究个中的是非曲直，然而不管如何，立法会议员应该无所不用其极地斗个你死我活吗？现在建制派以集体离场导致流会的方式阻挠青政二人宣誓，无异于把拉布手段合理化，对于立法会权威有百害而无一利。假设，梁君彦给予梁颂恒和游蕙祯多一次机会，下星期再宣誓，建制派是不是又发动流会？如是者，立法会不可能正常运作，半瘫痪的状态很快就变成全瘫痪。

建制派中人表示，流会是痛苦的决定，实乃没有办法之中的办法。显然政府和建制派，甚至中央，都极度不愿看到明目张胆的独派正式成为立法会议员，并千方百计阻止。惟看在七百万市民眼里，一定眼冤兼气结，市民用选票将他们送入议事堂，结果不是议事，只是闹事，还要牺牲宝贵的食物，午餐肉掷来掷去之后沦为垃圾，何止＂小学鸡＂，简直似幼稚园。

流会一旦合理化，市民将会对立法会彻底失望。（完）

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