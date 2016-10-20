港报社评：在本港应对＂港独＂，须有足够法律工具--明报10月20日

政府申请司法覆核，寻求阻止梁颂恒和游蕙祯宣誓成为可以行使职权的立法会议员，能否奏效，且待法庭裁决。今次事件，实际反映两方面情况：一是政府阻截支持＂港独＂的人进入新一届立法会的延续；二是政府缺乏法律工具应对＂港独＂而处于窘境。目前，政府应对＂港独＂的老鼠拉龟景况，不宜等闲视之；设若在香港的系统里未能处理＂港独＂问题，最坏情况是北京介入，届时香港或要付出沉重代价。

近年，＂港独＂思潮冒起，不乏＂明独＂、＂暗独＂人物筹谋跻身立法会，例如有人组织政党，以推动＂独立建国＂为号召，更多人则以＂自决＂包装隐蔽＂港独＂而参选。立法会选举提名之前，当局为堵截＂港独＂，提出提名参选须签署确认书，要求参选人认同《基本法》有关＂香港特别行政区是中华人民共和国不可分离的部分＂等规定，由选举主任对参选人作政治筛选。这个做法，当时引起争议，除了有批评指为偏离港人熟悉的法治和程序公义，同时被指为以本港独特景况，不可能堵截＂港独＂人物参选。

梁颂恒和游蕙祯以不反对＂港独＂的姿态成为候选人并当选，然后在立法会宣誓时展示＂HONG KONG IS NOT CHINA＂旗帜，＂港独＂意涵由暗而明。梁、游两人的事例，证明＂排拒港独条款＂由设计到执行，效果不彰。当时当局面对的是要么不把关，否则就把确认书当成是经得起司法考验的操作机制，为有限法律手段之下的选择。

当局申请司法覆核和禁制令以阻止梁颂恒和游蕙祯宣誓，观瞻上不讨好，一方面政府被指介入了立法会内部运作，给行政和立法关系立下坏先例；另方面则被指大石砸死蟹，梁、游一变而为被打压者，使两人得回一些同情分。至于建制派议员为阻止梁、游宣誓而制造流会，则是丧失了指摘非建制阵营＂拉布＂或破坏议事的道德高地。法官拒绝给予禁制令，司法覆核在两星期后才审理；然则，若梁颂恒和游蕙祯坚决不道歉、不收回辱国辱华论调，在有审理结果之前，建制派是否继续制造流会？看来，情况已经使当局和建制阵营陷于被动。

当局循司法途径处理宣誓风波，可能出现的负面效应，其实不难估量；当局仍然这样做，或许是研判不够精准。另外，检视可使用法律工具，当局在紧急时候要阻止梁、游二人宣誓，大概也只有这样的选择。审视由确认书到阻止梁颂恒和游蕙祯宣誓，当局的招数不仅未能一击即中，反而备受反弹困扰，或许说明一点：就是在没有法律明文规定下，让＂港独＂有滋长和发展空间，当局采取的管控举措，在现行法制和司法体系下，有大量空间供它流窜，当局只能徒呼荷荷。＂港独＂政党仍在活动，团体在中学以发展关注组之名推动＂港独＂等，都在公开进行，在缺乏法律工具应对底下，当局对付＂港独＂之无奈，在这些事态和梁、游宣誓等情况折射出来。

近期，坊间经常有设若未能阻止梁颂恒和游蕙祯宣誓，或许会发生全国人大释法之说。这些说法姑妄言之、姑妄听之。昨日，律政司长袁国强回答记者有关＂会否考虑人大释法？＂的提问时说，＂律政司的立场一贯认为这些问题虽然涉及《基本法》，我们亦明白中央有权就《基本法》、根据《基本法》的条文进行释法，但我们认为正如我们昨晚（前晚）展开的司法程序，我们认为这些问题可以在香港的司法系统里处理，所以律政司的立场是认为现时不需要要求人大释法，我们绝对有信心这问题可以在香港的系统里处理。＂香港事务，港人一直争取＂港事港办＂，即使构成重大冲击的占领运动，单靠内部力量也处理好了；今次宣誓风波，期望在香港的系统里也可以处理好，毋须以释法解决。

不过，即使宣誓风波平息，本港容让＂港独＂滋长、发展的条件和空间仍然存在，随着＂港独＂在议会也有能见度，触发的边际效应不容忽视。北京不会容忍＂港独＂落地生根，而它却逐渐长大；观乎当局可采用的法律工具极其有限，为免事态恶化，演变至北京出手收拾局面，现在或许是思考强化法律工具，让本港当局得以按＂港事港办＂原则，有足够法律工具可供支应的时候，使在本港的系统就可以应对＂港独＂。例如《基本法》23条立法，就是让特区政府有法律工具应付类如＂港独＂的挑战。从这些角度审视，《基本法》23条立法或许成为香港必要之恶。（完）

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