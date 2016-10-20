澳洲个股：力拓调降其2016年铁矿石出货量预估，受运输问题制约

路透悉尼10月20日 - 全球矿业巨头力拓 周四将其2016年铁矿石出货量预估调降高达500万吨，指称受到运输问题制约。力拓之前公布第三季产量下降。

随着中国需求意外增加，铁矿石价格展开反弹之势。按铁矿石当前价格来计算，力拓出货量预估下修幅度最多相当于2.9亿美元。

力拓称，该公司第三季澳洲出货量较前季下降2%至8,090万吨，较上年同期下降5%。力拓是全球第二大铁矿石厂商。

“当季港口和铁路维修保养导致出货下降，对2016年出货量预估修正至3.25-3.3亿吨，”力拓称。

力拓之前的全年出货预估为3.3亿吨。2017日历年产量预估保持不变，为3.3-3.4亿吨。

规模较小的Fortescue Metals Group 在9月当季将铁矿石出货量提高5%至4,380万吨，其成本连续第11个季度下降。

铁矿石是力拓全球营收的主要来源，是Fortescue营收的唯一来源。铁矿石主要产自澳洲，销往中国钢厂。(完) (编译 李爽 审校 张涛)