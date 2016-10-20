全球贸易：日本与巴西达成一致，将在基础设施开发方面展开合作

* 日本考虑投资巴西基础设施

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路透东京10月19日 - 日本周三与巴西达成一致，共同探索日本在巴西基础设施领域的投资机会；巴西总统特梅尔(Michel Temer)正在寻求吸引外资，以摆脱当前的严重经济衰退。

根据协议，日本和巴西官员将讨论在交通、物流、信息技术和能源等领域的投资合作。

“巴西是日本的一个机遇。特别是基础设施领域有巨大的投资机会，”日本首相安倍晋三在与特梅尔的联合发布会上表示。

“我真的非常高兴，我们已就启动基础设施投资的相关谈判达成了一致。”