全球贸易：日本与巴西达成一致，将在基础设施开发方面展开合作

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 日本考虑投资巴西基础设施
* 巴西总统寻求吸引外资
* 石油和天然气领域投资有“巨大潜力”--总统
* 巴西寻求进入日本牛肉和水果市场
* 巴西领导人11年来首次访日
路透东京10月19日 - 日本周三与巴西达成一致，共同探索日本在巴西基础设施领域的投资机会；巴西总统特梅尔(Michel Temer)正在寻求吸引外资，以摆脱当前的严重经济衰退。
根据协议，日本和巴西官员将讨论在交通、物流、信息技术和能源等领域的投资合作。
“巴西是日本的一个机遇。特别是基础设施领域有巨大的投资机会，”日本首相安倍晋三在与特梅尔的联合发布会上表示。
“我真的非常高兴，我们已就启动基础设施投资的相关谈判达成了一致。”
一名外交部门官员表示，像何时展开首次磋商等细节问题尚未决定。(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。