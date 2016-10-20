全球金市：金价持稳，关注美国总统候选人在大选前的最后一场辩论

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国共和党总统候选人特朗普与民主党候选人希拉里于0100GMT进行第三轮、也是最后一轮辩论。
美元周四早盘持稳，投资者等待下月美国总统选举之前的最后一轮辩论，以及今日稍后的欧洲央行会议。
欧洲央行周四料将维持货币政策不变，但有可能为12月进一步放松政策进行铺垫，因央行希望延续期待已久的消费通胀回升势头。
达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗称，美国通胀率“可能正在回升”，并表示部分撤走宽松政策将是合适的。
原油价格升至15个月高位，因此前美国政府报告显示，上周原油库存七周内第六周意外大幅减少。
印度黄金价格周三转为溢价，为九个月来首见，因珠宝商和交易员在重大节日前纷纷抢进。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/徐文焰；审校 李婷仪/杜明霞)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。