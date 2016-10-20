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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 09:26 BJT

全球金市：金价持稳，关注美国总统候选人在大选前的最后一场辩论

美国共和党总统候选人特朗普与民主党候选人希拉里于0100GMT进行第三轮、也是最后一轮辩论。

美元周四早盘持稳，投资者等待下月美国总统选举之前的最后一轮辩论，以及今日稍后的欧洲央行会议。

欧洲央行周四料将维持货币政策不变，但有可能为12月进一步放松政策进行铺垫，因央行希望延续期待已久的消费通胀回升势头。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗称，美国通胀率“可能正在回升”，并表示部分撤走宽松政策将是合适的。

原油价格升至15个月高位，因此前美国政府报告显示，上周原油库存七周内第六周意外大幅减少。

印度黄金价格周三转为溢价，为九个月来首见，因珠宝商和交易员在重大节日前纷纷抢进。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/徐文焰；审校 李婷仪/杜明霞)

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