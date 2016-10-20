版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 09:24 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数续降至94.28

路透上海10月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周四较上日微跌0.10%至94.28；SDR篮子指数微升至95.84，BIS篮子指数微跌至94.
95。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.60%，SDR篮子指数跌3.04%，BIS指数跌6.65%
。
 CFETS篮子货币            今日中间价       CFETS篮子货币较上日升贬
                                           点数
 人民币                   6.7311                                 15
 欧元                     7.3866                                 72
 日圆                     6.5068                               -212
 港元                     0.8676                                0.8
 英镑                     8.2703                                129
 澳元                     5.1951                               -284
 新西兰元                 4.8692                               -163
 新加坡元                 4.8573                                 37
 瑞郎                     6.8047                                -15
 加元                     5.124                                 193
 林吉特                   0.6204                              -23.3
 卢布                     9.2468                               -799
 泰铢                     5.1754                               -150
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.86，较上日微跌0.04%；RXY全球在岸人民币指数 报94.71，较上日微
跌0.04%；RXY参考离岸人民币指数 报94.98，较上日微跌0.02%；RXY参考在岸人民
币指数 报94.83，较上日微跌0.02%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐