中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数续降至94.28

路透上海10月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周四较上日微跌0.10%至94.28；SDR篮子指数微升至95.84，BIS篮子指数微跌至94. 95。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.60%，SDR篮子指数跌3.04%，BIS指数跌6.65% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬 点数 人民币 6.7311 15 欧元 7.3866 72 日圆 6.5068 -212 港元 0.8676 0.8 英镑 8.2703 129 澳元 5.1951 -284 新西兰元 4.8692 -163 新加坡元 4.8573 37 瑞郎 6.8047 -15 加元 5.124 193 林吉特 0.6204 -23.3 卢布 9.2468 -799 泰铢 5.1754 -150 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.86，较上日微跌0.04%；RXY全球在岸人民币指数 报94.71，较上日微 跌0.04%；RXY参考离岸人民币指数 报94.98，较上日微跌0.02%；RXY参考在岸人民 币指数 报94.83，较上日微跌0.02%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)