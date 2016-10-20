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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 09:30 BJT

金属期市：期铜变动甚微成交清淡，关注最后一场美总统选举辩论

欧洲央行周四料将维持货币政策不变，但有可能为12月进一步放松政策进行铺垫，因央行希望延续期待已久的消费通胀回升势头。

美国9月独栋房屋开工大增，不过公寓型房屋开工减少把整体房屋建筑活动推低至18个月低点。

中国经济今年前三季完美呈现“L”型走势的横线，三个季度同比增速均为6.7%，主要受益于房地产惯性增长，以及PPP持续发力带动民间投资止跌回升。四季度经济预计继续平稳运行，完成年初设定区间目标无虞。

全球矿业巨头力拓 周四下调2016年铁矿石出货预估最高500万吨，并公布第三季产量下降。(完)

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(编译 徐文焰/王兴亚；审校 张若琪/张涛)

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