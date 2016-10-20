中国个股：第一创业拟受让摩根大通持有的合资投行一创摩根股权

第一创业证券持有一创摩根66.7%股权，摩根大通持有其余股权。公告称，根据有关法律法规的规定，若第一创业受让摩根大通持有的一创摩根股权，将构成关联交易，但不构成重大资产重组。

近年来，合资投行在中国市场不尽如人意，部分国际投行退出或计划退出合资公司，例如里昂证券退出其与财富证券的合资投行财富里昂、日本大和证券退出其与上海证券合资的海际大和证券、苏格兰皇家银行（RBS） 亦拟退出其中国合资投行华英证券。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)