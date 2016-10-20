中国个股：第一创业拟受让摩根大通持有的合资投行一创摩根股权

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月20日 - 中国第一创业证券股份有限公司 周四早间公告称，正与摩根大通 协商，第一创业拟受让摩根大通在双方合资投行第一创业摩根大通证券有限公司所持的股份。
第一创业证券持有一创摩根66.7%股权，摩根大通持有其余股权。公告称，根据有关法律法规的规定，若第一创业受让摩根大通持有的一创摩根股权，将构成关联交易，但不构成重大资产重组。
近年来，合资投行在中国市场不尽如人意，部分国际投行退出或计划退出合资公司，例如里昂证券退出其与财富证券的合资投行财富里昂、日本大和证券退出其与上海证券合资的海际大和证券、苏格兰皇家银行（RBS） 亦拟退出其中国合资投行华英证券。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。