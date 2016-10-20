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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 09:35 BJT

中国个股：第一创业拟受让摩根大通持有的合资投行一创摩根股权

路透上海10月20日 - 中国第一创业证券股份有限公司 周四早间公告称，正与摩根大通 协商，第一创业拟受让摩根大通在双方合资投行第一创业摩根大通证券有限公司所持的股份。

第一创业证券持有一创摩根66.7%股权，摩根大通持有其余股权。公告称，根据有关法律法规的规定，若第一创业受让摩根大通持有的一创摩根股权，将构成关联交易，但不构成重大资产重组。

近年来，合资投行在中国市场不尽如人意，部分国际投行退出或计划退出合资公司，例如里昂证券退出其与财富证券的合资投行财富里昂、日本大和证券退出其与上海证券合资的海际大和证券、苏格兰皇家银行（RBS） 亦拟退出其中国合资投行华英证券。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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