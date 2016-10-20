《汇市简讯》美元/日圆及日经指数上涨，传闻有中东投资者进场

0116GMT * 美元/日圆从约103.40急升至103.66，亚洲早盘低见103.35 * 先是有日本进口商的薪酬结算日(Gotobi)需求，之后有中东投资者 进场 * 日本股市亦出现买盘，日经指数升破17,000点，高见17,167点 * 自103.80起的卖单将协助抑制升势，在104.00-10有更多卖单 * 在103.00有12.6亿美元、在103.50-55有6.3亿美元期权到期协助抑 制走势 * 另在104.00有9.3亿美元期权到期，在104.10-50有逾18亿美元期权 到期，帮助抑制涨势(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 王琛；审校 戴素萍)