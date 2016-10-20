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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 09:53 BJT

《汇市简讯》美元/日圆及日经指数上涨，传闻有中东投资者进场

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    * 美元/日圆从约103.40急升至103.66，亚洲早盘低见103.35
    * 先是有日本进口商的薪酬结算日(Gotobi)需求，之后有中东投资者
进场
    * 日本股市亦出现买盘，日经指数升破17,000点，高见17,167点
    * 自103.80起的卖单将协助抑制升势，在104.00-10有更多卖单
    * 在103.00有12.6亿美元、在103.50-55有6.3亿美元期权到期协助抑
制走势
    * 另在104.00有9.3亿美元期权到期，在104.10-50有逾18亿美元期权
到期，帮助抑制涨势(完)
    
        
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    全部现汇报价             

 (编译 王琛；审校 戴素萍)

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