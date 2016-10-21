《香港重要政经日程》--10月21日-11月7日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
================== 今日重要政经消息=================
10月21日（周五）
广发证券 公布第三季业绩。
华润水泥控股 公布第三季业绩。
海信科龙 公布第三季业绩。
中国联通 公布第三季业绩。
东方电气 公布第三季业绩。
浙江世宝 公布第三季业绩。
10:00 阳光房地产基金 基金单位持有人周年大会。
10:00 中信国际电讯 股东特别大会。
10:30 波司登 股东特别大会。
14:30 绿城中国 在中国举行股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
10月24日（周一）
百丽国际 公布中期业绩。
TCL多媒体 公布第三季业绩。
10:30 中粮包装 股东特别大会。
10月25日（周二）
紫金矿业 公布第三季业绩。
晨鸣纸业 公布第三季业绩。
华能国际电力股份 公布第三季业绩。
紫金矿业 公布第三季业绩。
白云山 公布第三季业绩。
I.T 公布中期季业绩。
丽珠医药 公布第三季业绩。
紫金矿业 公布第三季业绩。
江西铜业股份 公布第三季业绩。
长城汽车 公布第三季业绩。
10月26日（周三）
金隅股份 公布第三季业绩。
大连港 公布第三季业绩。
山东墨龙 公布第三季业绩。
天业节水 公布第三季业绩。
维达国际 公布第三季业绩。
中远海运港口 公布第三季业绩。
鞍钢股份 公布第三季业绩。
中国银行 公布第三季业绩。
中银香港 公布第三季业绩。
粤海投资 公布第三季业绩。
中国中冶 公布第三季业绩。
中国国航 公布第三季业绩。
11:00 合和 股东周年大会。
10月27日（周四）
*公布9月份进出口数字。
万科 公布第三季业绩。
中国平安 公布第三季业绩。
江苏宁沪高速公路 公布第三季业绩。
安徽海螺水泥股份 公布第三季业绩。
上海石油化工股份 公布第三季业绩。
四川成渝高速公路 公布第三季业绩。
大唐发电 公布第三季业绩。
中信银行 公布第三季业绩。
马鞍山钢铁股份 公布第三季业绩。
中兴通讯 公布第三季业绩。
谢瑞麟 公布中期业绩。
中集集团 公布第三季业绩。
东方证券 公布第三季业绩。
重庆农村商业银行 公布第三季业绩。
中国人寿 公布第三季业绩。
中国东方航空股份 公布第三季业绩。
建设银行 公布第三季业绩。
深圳高速公路股份 公布第三季业绩。
中国石油化工股份 公布第三季业绩。
09:00 中航科工 在中国举行股东特别大会。
11:00 酷派集团 股东特别大会。
10月28日（周五）
华润医药 首日挂牌。
中海发展 公布第三季业绩。
南京熊猫电子股份 公布第三季业绩。
青岛啤酒股份 公布第三季业绩。
比亚迪股份 公布第三季业绩。
比亚迪电子 公布第三季业绩。
中国远洋 公布第三季业绩。
中国太保 公布第三季业绩。
昆明机床 公布第三季业绩。
中国石油股份 公布第三季业绩。
国药控股 公布第三季业绩。
中国中车 公布第三季业绩。
中海油田服务 公布第三季业绩。
中信证券 公布第三季业绩。
海通证券 公布第三季业绩。
新华保险 公布第三季业绩。
中材股份 公布第三季业绩。
中国工商银行 公布第三季业绩。
交通银行 公布第三季业绩。
农业银行 公布第三季业绩。
光大证券 公布第三季业绩。
中国电信 公布第三季业绩。
兖州煤业股份 1171.HK>公布第三季业绩。
上海电气 公布第三季业绩。
中国神华 公布第三季业绩。
中国南方航空股份 公布第三季业绩。
招商银行 公布第三季业绩。
招商证券 公布第三季业绩。
复星医药 公布第三季业绩。
中联重科 公布第三季业绩。
09:30 信和置业 股东周年大会。
11:00 神州资源 股东特别大会。
14:30 交通银行 在中国举行股东特别大会。
09:30 信和置业 股东周年大会。
10:00 尖沙咀置业 股东周年大会。
10:30 信和酒店 股东周年大会。
12:00 中华汽车 股东周年大会。
10月31日（周一）
江南布衣 首日挂牌。
公布9月份M-3货币供应数字。
公布9月份外汇基金资产数字。
浙江沪杭甬 公布第三季业绩。
重庆银行 公布第三季业绩。
红星美凯龙 公布第三季业绩。
09:30 中国信达资产 股东特别大会。
14:00 中国投资基金 股东特别大会。
14:30 中国华融 在中国举行股东特别大会。
11月1日（周二）
中粮肉食1610.HK>首日挂牌。
10:00 数码通电讯 股东周年大会。
10:00 比亚迪 在中国举行股东特别大会。
11月2日（周三）
港交所 公布第三季业绩。
大成食品<3999 业绩.HK>公布第三季业绩。
10:00 融创中国 在中国举行股东特别大会。
11月3日（周四）
公布9月份零售销售数字。
*11月7日（周一）
公布10月底外汇储备资产数字。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。